Im Palast nicht erlaubt: Dieser Spitzname für Prinz George ist verboten

Die Geschichte der Einrichtung begann in London: Lehrerin Emily Ward fing 1892 am Norland Place in der Hauptstadt an, junge Frauen in Kinderbetreuung auszubilden. Später entwickelte sich daraus das Norland College im westenglischen Bath, lange ein Kurort für die Wohlhabenden und noch heute berühmt für seine römischen Bäder.

Die Kinder von William und Kate erhalten laut Heren eine "no-nonsense"-Erziehung ("kein Unsinn"). Die jungen Royals haben um 19 Uhr Schlafenszeit und werden alle paar Tage mit neuen Lebensmitteln vertraut gemacht. Gespielt wird draußen - und zwar bei jedem Wetter. "Das ist eine Sache, von der man sagen könnte, dass Norland altmodisch ist", sagte Heren zu Fabulous Digital. "Viel frische Luft. Viele Radtouren, mit den Hunden spielen, möglicherweise etwas Gartenarbeit", würden dabei an der Tagesordnung stehen.