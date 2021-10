Fürstin Charlène bleibt Monaco fern: Rückzug in die Spiritualität

Seit Monaten hat Fürstin Charlène ihre Kinder Jacques und Gabriella - bis auf zwei kurze Ausnahmen - nicht mehr gesehen. Die 43-Jährige befindet sich seit März in Südafrika. Hier erholt sie sich nach gesundheitlichen Problemen und einer Operation, der sie sich im August unter Vollnarkose unterzogen hat. Wie sehr sie ihre Kinder und ihren Mann vermisst, hat die monegassische Landesfürstin in Interviews in den vergangenen Wochen immer wieder beklagt. Eine Rückreise nach Monaco werde aber voraussichtlich erst Ende Oktober möglich sein.

Charlène: Ihr Glaube gibt ihr Kraft

Auf Instagram hat Charlène vor wenigen Tagen ein Update in Form eines Fotos gegeben. Nachdem sie im September vorübergehend im Spital aufgenommen werden musste, zeigt sie sich darauf erstmals seit ihrem Krankenhausaufenthalt ihren Fans. Von Glamour nicht die Spur. Charlène, die sich in ihrer Heimat Südafrika für den Tierschutz und andere wohltätige Zwecke stark macht, zeigt sich auf dem Bild von einer bisher unbekannten Seite. Mit einem Rosenkranz um den Hals sitzt sie in einen schwarzen Pulli gekleidet vor einem aufgeschlagenen Buch - vermutlich die Bibel - und schreibt: "God bless", also "Gott segne".