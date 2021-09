Während Charlène in Südafrika ist: Fürst Albert feiert mit Sharon Stone

Viele weitere prominente Gesichter waren bei der Gala anwesend. So auch Schauspieler Orlando Bloom, der in der Vergangenheit schon öfter Events in Monaco besucht hat, war anwesend. Der Hollywoodstar hatte 2018 auch schon die Gala for the Ocean in Monaco beehrt, wo er sich zusammen mit Katy Perry an der Seite von Fürst Albert und Charlène auf dem Red Carpet zeigte.