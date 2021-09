Sorge um Fürstin Charlène: Zerbricht sie an ihrer Krankheit?

Die Sorge um Alberts Ehefrau reißt dennoch nicht ab. Nicht nur ihre gesundheitlichen Probleme machen der früheren Profischwimmerin zu schaffen. Sie vermisst auch ihre Familie schmerzlich, wie Charlène in den vergangenen Wochen immer wieder in Interviews betonte. "Es ist eine herausfordernde Zeit", hatte die 43-Jährige im Juli ehrlich gestanden.

Freundin: Charlène ist stärker als man denkt

Doch Charlène ist robuster als man meinen könnte. Eine Freundin stellte kürzlich gegenüber dem Magazin People kar: "Um ehrlich zu sein, Charlène ist Olympionikin und ein zäher Typ." Die Freundin beschreibt Charlène als Kämpfernatur. Die Fürstin sei "eine eigenständige Person" und "kein Mauerblümchen".

In den vergangenen Wochen sah sich Charlène aufgrund ihres langen Auslandsaufenthaltes auch vermehrt mit Kritik konfrontiert, sie würde ihre Pflichten am Fürstenhof vernachlässigen. Doch auch davon lässt sie sich allem Anschein nach nicht entmutigen. Selbstbewusst macht sie sich in Südafrika auch weiterhin für den Tierschutz stark. Ihre Freundin erklärte gegenüber People, dass Charlène immer ihrer Leidenschaft folge. Das würde vielleicht nicht immer den Erwartungen anderer entsprichten, wie sich eine Fürstin verhalten oder aussehen sollte.

"Sie kümmert sich darum, die Nashörner zu retten und Kindern das Schwimmen beizubringen. Sie möchte nicht Kate [Middleton] sein, und sie möchte nicht Grace Kelly sein", hatte Charlènes Freundin über die Fürstin gegenüber People erklärt.

Seit Jahresbeginn hält sich die gebürtige Südafrikanerin in ihrem Heimatland auf. Dort will die 43-Jährige den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei unterstützen. Zuletzt hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde im Krankenhaus behandelt. Im August hatte ihr Mann sie mit den Kindern besucht. Eine Rückreise nach Monaco war zuletzt für Ende Oktober vorgesehen.