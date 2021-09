Freund packt aus: Was Charlène von Alberts unehelichen Kindern hält

Dass Fürstin Charlène bereits seit Monaten von ihrem Mann Albert und ihren gemeinsamen Kindern getrennt in Südafrika weilt, hatte in den vergangenen Monaten reichlich für Gerüchte gesorgt. Obwohl das Fürstenpaar gesundheitliche Gründe der ehemaligen Profischwimmerin als Grund für ihren langen Aufenthalt in ihrer früheren Heimat angibt, wurde spekuliert, ob nicht vielleicht doch eine Ehekrise Mitgrund für die räumliche Distanz des Fürstenpaares sein könnte.

Charlène: Hadert sie mit Alberts unehelichen Kindern?

Ein Thema, über das schon seit Jahren gemunkelt wird, sind unter anderem Alberts uneheliche Kinder aus früheren Affären. Diverse Gerüchte wurden zuletzt von der Boulevardpresse neu aufgewärmt. So wurde unter anderem spekuliert, ob Charlène etwa mit Alberts umtriebiger Vergangenheit hadern würde. Vor allem das Gerücht, dass der Monegasse, der bereits zwei uneheliche Kinder hat, ein weiteres gezeugt haben könnte, während er bereits mit Charlène liiert war, hatte für Schlagzeilen gesorgt. Vergangenen Dezember berichtete die Daily Mail, dass Albert deshalb sogar ein Gerichtsverfahren bevorstehe. Der Fürst bestreitet die Behauptungen einer Brasilianerin, er habe 2005 mit ihr eine Tochter gezeugt, allerdings.

Page Six behauptete in Berufung auf vermeintliche Insider, dass Charlène hinter den Palastmauern bereits Ende des vergangenen Jahres gegen ihren Mann aufbegehrt haben soll, als die Gerüchte laut wurden.