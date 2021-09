Fürstin Charlène verpasst Meilenstein ihrer Zwillinge

Die Fürstin hatte sich erst vor kurzem unter Vollnarkose einer vierstündigen Operation unterziehen müssen, bevor sie Besuch von Albert und den Zwillingen in Südafrika erhielt. "Sie befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand", sagte ihre Sprecherin vergangene Woche. Ihr Plan, Ende Oktober zurück nach Monaco zu reisen, bleibe aber unverändert.

Charlène war zu Jahresbeginn in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Was zunächst wie ein Heimatbesuch wirkte, entpuppte sich als monatelanger Daueraufenthalt.

Örtlichen Medien berichtete sie, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr hinausgezögert. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen.