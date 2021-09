Fürstin Charlène verstört mit kryptischer Botschaft

Fürstin Charlène, die inzwischen seit Monaten in Südafrika weilt, hat sich mit einer kryptischen Botschaft auf Instagram zu Wort gemeldet. Am 23. September bewarb sie die Prince Albert II-Foundation und die Princess Charlène of Monaco-Foundation in einem Clip und drückte darin ihre Hoffnung aus, dass die beiden Wohltätigkeits-Organisationen viele Spendengelder sammeln werden. Die Bildunterschrift und ein Foto, welches die 43-Jährige dem Video hinzugefügt hat, sorgen jedoch für Fragezeichen.

Charlène präsentiert sich als Wassernixe mit Tiara

"So wie ich aus dem Ozean geboren wurde, so wurde der Ozean aus mir geboren. Ich präsentiere euch ein Stück von beidem", schreibt die ehemalige Profischwimmmerin unter ihr Posting. Auf dem dazugehörigen Foto ist die monegassische Landesfürstin mit der "Ocean-Tiara" im Wasser zu sehen, aus dem lediglich ihr Kopf ragt. Es handelt sich um kein aktuelles Foto, sondern eines, auf dem die Fürstin wesentlich jünger zu sein scheint. Das mit 1200 Edelsteinen besetzte Schmuckstück war ein Hochzeitsgeschenk von Fürst Albert an seine Ehefrau.

Die zweifache Mutter veröffentlichte den Clip zunächst in einer Instagram-Story, die sie bald darauf löschte. Später teilte sie den Clip erneut.

Was genau Charlène, die nach wie vor als leidenschaftliche Schwimmerin gilt, ihren Fans mit dem Posting ausdrücken will, ist unklar. Ob sie damit ihrem früheren Leben als Profischwimmerin huldigt? Oder will sie damit ausdrücken, dass sie sich trotz ihrer Ehe mit Albert in ihrer Heimat Südafrika fernab vom Fürstenpalast ganz in ihrem Element fühlt?