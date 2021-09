Neue Aufgabe für Charlène: Will Albert sie so zurück nach Monaco locken?

Wann Charlène zum ersten Mal in ihrer neuen offiziellen Rolle auftreten wird, ist aber noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, in welchem Umfang die Fürstin ihr neues Amt aktuell ausüben kann. Der ehemaligen Profischwimmerin hatten zuletzt gesundheitliche Probleme zu schaffen gemacht. Nach einer HNO-Infektion und ihrer Operation im August wurde Charlène im September ins Spital eingeliefert. Sie soll einen Zusammenbruch erlitten haben, was die Sprecherin ihrer Stiftung, Chantell Wittstock, jedoch dementierte. "Es war kein Zusammenbruch", stellte Wittstock klar. Sie deutete jedoch an, dass Charlène immer noch nicht ganz fit sei: "Die Heilung machte einfach nicht die Fortschritte, die sich die Ärzte erhofft hatten."

Ob die monegassiche Landesfürstin im Oktober wirklich zurück nach Monaco reisen wird können, wird sich also wohl erst zeigen.