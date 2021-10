Charlène: Diese Fotos von Albert sind ein Stich ins Herz der einsamen Fürstin

Ob Fürstin Charlène wie angekündigt Ende Oktober wirklich zurück nach Monaco reisen wird, wird sich erst zeigen. Seit März befindet sich die Ehefrau von Fürst Albert nun schon in ihrer Heimat. Sie war ursprünglich nach Afrika gereist, um sich für den Schutz von wild lebenden Nashörnern stark zu machen. Gesundheitliche Probleme und eine Operation, der sich die gebürtige Südafrikanierin im August unterziehen musste, machten eine Rückkehr an den Fürstenhof offiziellen Angaben zufolge bisher nicht möglich. Charlène beteuerte in den vergangenen Wochen immer wieder in Interviews, wie sehr ihr ihre Familie fehle. Ihren Ehemann und ihre beiden Kinder, Jacques und Gabriella, hat sie bis auf zwei Ausnahmen seit Monaten nicht mehr gesehen.

Fürst Albert hat Spaß mit Sharon Stone

Umso schmerzvoller muss es für Charlène sein, dass sich Fürst Albert nun erneut bei einem Event an der Seite von Hollywoodstar Sharon Stone in Monaco gezeigt hat. Bereits Ende September wurde der Monegasse von der Schauspielerin zur Monte-Carlo Gala for Planetary Health begleitet.