Baby-News bestätigt: Schlagerkönigin Helene Fischer erwartet erstes Kind

Die Gerüchte stimmen also wirklich: Schlager-Superstar Helene Fischer erwartet ein Kind und hat die Schwangerschaft nun offiziell bestätigt. Die 37-Jährige meldete sich auf Instagram zu Wort, nachdem Spekulationen um angebliche Baby-News bei Fischer und ihrem Freund Thomas Seitel laut geworden waren.

Helene Fischer bestätigt (widerwillig) Baby-Gerüchte

"Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will", beginnt die Sängerin ihr Statement auf Instagram. "Deshalb melde ich mich erst jetzt zu Wort."

Fischer ist ihre Privatsphäre sehr wichtig. Dass nun Vertraute derart private Informationen an die Presse geleakt haben, darüber zeigt sich der Schlagerstar zutiefst verärgert: "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht.

"Ihr wisst, dass ich mein Privatleben zum Schutz schon immer unter Verschluss gehalten habe und doch schaffen es die Medien immer wieder, darüber zu spekulieren, zu berichten, zu urteilen, fiktive Geschichten zu erfinden und Unwahrheiten zu streuen, die mich schon seit soo vielen Jahren wütend und traurig zugleich machen", ärgert sich Fischer, die sich kurz vor Weihnachten im Jahr 2018 von ihrem langjährigen Freund Florian Silbereisen getrennt hatte.