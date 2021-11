Schwangere Helene Fischer zeigt erstmals ihren Babybauch

Alles andere als freiwillig hat Schlager-Superstar Helene Fischer Anfang Oktober ihre Schwangerschaft bestätigt. Nachdem aus ihrem Umfeld Gerüchte an die Öffentlichkeit gedrungen waren, verkündete die Musikerin schließlich auf Instagram, dass sie und ihr Freund Thomas Seitel ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht", teilte die 37-Jährige ihren Fans mit.

Schwangere Helene Fischer gleich in zwei TV-Shows zu Gast

Diese haben nun erneut Grund zur Freude - sie werden schon bald einen ersten Blick auf die wachsende Babykugel der Musikerin werfen können. Fischer wird im November in gleich zwei Fernsehsendungen zu Gast sein: Sie wird sowohl bei "Wetten, dass.. ?" auftreten, als auch in der TV-Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell", die der ORF am 20. November ab 20.15 Uhr in ORF1 ausstrahlt, zu sehen sein.