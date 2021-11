"Wetten, dass...?": Thomas Gottschalk überrumpelt Helene Fischer

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die "Wetten dass..?"-Bühne betreten. Beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten. Gottschalk wurde mit riesigem Jubel und Standing Ovations empfangen und zeigte sich danach bestens disponiert. In Österreich und Deutschland wurde das vorerst einmalige Comeback zum Quotenerfolg. Auf ORF 1 waren durchschnittlich 897.000 Seher beim Hauptabend-Marathon dabei. Mit großer Spannung wurde auch der Autritt von Schlagersängerin Helene Fischer erwartet. Die Musikerin hatte Anfang Oktober verkündet, ihr erstes Kind zu erwarten.

Helene Fischer: Emotionaler Auftritt bei "Wetten, dass...?"

Bereits im Vorfeld der Show fragte man sich, ob man bei Fischers Auftritt bei "Wetten, dass...?" einen Blick auf ihr Babybäuchlein werfen werde können. Diesbezüglich wurden Fans enttäuscht. Die Musikerin, die großen Wert auf ihre Privatsphäre legt, kaschierte ihre wachsende Babykugel gekonnt mit einem schwarzen Rollkragenpulli und einem Blazer.