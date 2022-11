Kritik an Königin Maximas Kleid: Zu viel des Guten? 

Maxima sticht in ihrem goldenen Kleid sofort ins Auge. "Die gesamte Robe ist mit einem gestickten Degradé-Wyber-Muster mit mehreren Lagen Pailletten und Glasperlen versehen, die dem Kleid einen dreidimensionalen Effekt verleihen", schreibt die niederländische Style-Expertin Josine Droogendijk in ihrem Fashion-Blog modekoninginmaxima.

In den sozialen Medien stoßen sich aber einige an dem überbordenden Look der Regentin. Das Kleid wirke überladen und komme damit nicht richtig zur Geltung, finden einige. "In so vielen Haushalten muss jeder Cent 20 Mal umgedreht werden und dort werden Steuergelder ungeniert verschwendet", wirft ein Twitter-User dem Königspaar vor.