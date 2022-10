Abrechnung: Wieso Vanessa Mai nicht mehr mit Florian Silbereisen auftritt

Wieso Vanessa Mai trotz ihrer Bekanntheit so gut wie nie in den TV-Sendungen ihres Kollegen Florian Silbereisen auftritt? Dafür hat sie eigenen Angaben zufolge ihre Gründe.

Vanessa Mai rechnet mit Schlagermogul ab

"Es gibt halt gewisse Spielregeln da und die waren für mich irgendwann nicht mehr ertragbar", berichtet Vanessa Mai in einer neuen ARD-Doku mit dem Titel "MAI time is now". Über ihre früheren Auftritte sagt sie inzwischen: "Auch wenn alles den Bach runtergeht, aber ich kann da nicht mehr reingehen. Ich will es nicht mehr. Ich gehe kaputt daran."