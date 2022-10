Unsympathischer Gast: Restaurantchef zieht über Herzogin Meghan her

Es gibt solche und solche Gäste, weiß New Yorker Restaurantchef Michael Cecchi-Azzolina zu berichten. So manch Promi habe bereits in seinem Michelin-Lokal "Le Coucou" gespeist. In seinem neuen Buch "Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D" erzählt er von seinen Begegnungen mit Stars. Zu den "schlimmsten Kundinnen" hätten Model Naomi Campbell und Vogue-Chefin Anna Wintour gehört. Seine Begegnung mit Prinz Harrys Ehefrau Meghan im Jahr 2017 sei Cecchi-Azzolina ebenfalls besonders negativ in Erinnerung geblieben. Er beschreibt Meghan und ihre damalige Begleitung als überheblich und distanziert.

Herzogin Meghan: Allüren als Restaurant-Gast?

Zwei Jahre lang leitete Cecchi-Azzolina das angesagte New Yorker Nobel-Lokal "Le Coucou". Als Meghan Markle noch als Schauspielerin tätig und in der Anwaltsserie "Suits" zu sehen war, habe auch sie einmal in dem Restaurant gegessen.