Kate ist anders als gedacht: Ex-Butler packt über Williams Frau aus

Der Ex-Butler verriet darüber hinaus, wie er überhaupt zu der Ehre kam, für die britischen Royals zu arbeiten. "Ich habe ein paar Mal an die Queen geschrieben, dann kamen sie 2003 aus irgendeinem Grund endlich auf mich zurück und sagten, es gebe eine Stelle. Ich hatte sechs Monate Interviews, am Ende durfte ich Charles treffen. Sie boten mir einen Job an und ich blieb sieben Jahre bei ihm", sagte Grant Harrold über den Tag, an dem er angeheuert wurde.