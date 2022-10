Undankbar? Ex-Kollegin schießt gegen Herzogin Meghan

In ihrem Podcast "Archetypes" beschwerte sich Herzogin Meghan darüber, dass sie während ihrer Tätigkeit bei der Game-Show "Deal or No Deal", in der sie von 2006 bis 2007 auftrat, "auf eine 'Tussi' reduziert" und nur für ihre "Schönheit" und nicht für ihr "Gehirn" geschätzt wurde. Schließlich habe sie gekündigt, weil sie das Gefühl gehabt habe, "objektiviert" zu werden. Dafür wurde Meghan von einer ehemaligen Kollegin in den sozialen Medien kritisiert.

Claudia Jordan attackiert Herzogin Meghan

"Real Housewives of Atlanta"-Star Claudia Jordan, die zusammen mit Meghan in der NBC-Spielshow auftrat, veröffentlichte am Dienstag auf Instagram eine wütende Tirade über die Herzogin und verriss einige der Aussagen, die Meghan in der neuesten Folge ihres Podcasts getätigt hatte.