Meghan spricht über Probleme mit Royal Family nach Tod der Queen

"Es ist so schön, sich das Erbe anzusehen, das seine Großmutter an so vielen Fronten hinterlassen konnte. In Bezug auf weibliche Führung ist sie sicherlich das leuchtendste Beispiel dafür, wie das aussieht", schwärmte Meghan von der verstorbenen Monarchin. "Ich empfinde tiefe Dankbarkeit, dass ich Zeit mit ihr verbringen und sie kennenlernen durfte."

Sie könne sich noch immer genau daran erinnern, wie besonders sich ihr erster Auftritt mit der Königin angefühlt habe. "Ich fühle mich glücklich. Und ich bin nach wie vor stolz darauf, mit der Matriarchin der Familie eine schöne, warme [Beziehung] gehabt zu haben'", sagte Meghan.

Keine Rückkehr ins Schauspiel-Geschäft

In ihrem Interview kam Meghan auf eine Vielzahl an Themen zu sprechen - darunter auf "Missverständnisse", die über sie nach ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 entsanden seien. Meghan verriet außerdem, dass sie trotz des Erfolgs der Serie "Suits", in der sie vor ihrer Hochzeit mit Harry mitspielte, nicht wieder zur Schauspielerei zurückkehren werde. "Ich bin fertig. Ich schätze, sag niemals nie, aber meine Absicht ist es, absolut nicht", sagte sie.