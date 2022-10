Prinz William und Kate nehmen sich Auszeit

Der britische Thronfolger William und seine Frau Kate g├Ânnen sich eine Pause. Da die gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis schulfrei haben, machen auch sie laut dem People-Magazin ein paar Tage Ferien - ganz ohne ├Âffentliche Termine.

Die drei kleinen Royals hatten am 8. September den ersten Tag in ihrer neuen Schule. Nach dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor mussten sie sich in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden. F├╝r Prinz Louis, der mit dem Vorschuljahr (reception) begann, war es die erste Ber├╝hrung mit dem Leben als Sch├╝ler. Einen Schnuppertag verbrachten die drei Spr├Âsslinge von William und Kate bereits einen Tag zuvor an der privaten Lambrook School. Ihr erster Schultag sollte auf den den Todestag ihrer Urgro├čmutter Queen Elizabeth II fallen.

Familienzeit f├╝r William, Kate und die Kinder