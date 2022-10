Berlin-Besuch: Königin Letizia stiehlt Bundespräsidenten-Gattin modisch die Show

Am Montagabend luden der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Gattin Elke Bündenbender das spanische Königspaar zum Staatsbankett auf Schloss Bellevue in Berlin ein, bei dem auch andere Politiker wie Christian Lindner, seine Ehefrau Franca Lehfeldt, Claudia Roth sowie Christian und Bettina Wulff zu Gast waren.

Letizia stellte als Lady in Red alle in den Schatten

Königin Letizia hatte sich für diesen Anlass festlich in Schale geworfen. In einer feuerroten, asymmetrisch geschnittenen Cape-Robe von Designerin Stella McCartney, in der ihre muskulösen Arme zum Vorschein kamen, machte sich die ehemalige Journalistin zum Hingucker des Abends. Steinmeier, Büdenbender und Felipe VI setzten alle drei auf unauffälliges Schwarz, was Letizias knalligem Auftritt als modisch selbstbewusste Lady in Red noch mehr Aufmerksamkeit bescherte.