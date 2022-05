Durchtrainiert: Das knallharte Fitness-Regime von Königin Letizia

Gleich mehrere Auftritte in nur wenigen Tagen hat Königin Letizia in den vergangenen Tagen hingelegt. Die Wahl ihrer Outfits ließ Royal-Fans dabei Blicke auf den außergewöhnlich durchtrainierten Körper der 49-Jährigen erhaschen. So präsentierte sich die Ehefrau des spanischen Königs Felipe VI. vor wenigen Tagen in einem pinken Cut-Out-Kleid, welches ihre Bauchmuskeln durchblitzen ließ. Bei ihrem jüngsten Auftritt am 10. Mai, den sie zusammen mit ihrem Mann bei einem Besuch der Ortschaft Pinofranqueado absolvierte, zeigte Letizia dann ihre beeindruckenden Arm-Muskeln in einem ärmelfreien Outfit.

Königin Letizia: Das Geheimnis hinter ihren Muskeln

Und die Muskeln der zweifachen Mutter kommen nicht von ungefähr. Seit Jahren schon setzt Spaniens Königin auf ein knallhartes Fitness-Programm. Letizia ist bekennender Yoga-Junkie und soll mehrmals pro Woche Yoga machen. Außerdem geht sie regelmäßig joggen und macht Zumba, wie schon vor einigen Jahren berichtet wurde.