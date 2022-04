Huch, Prinz Charles kann die Finger nicht von Königin Letizia lassen

Eigentlich hüten sich die britischen Royals ja davor, allzu innige Gesten in der Öffentlichkeit auszutauschen. Und so sieht man auch Prinz Charles und Herzogin Camilla nur selten in der Öffentlichkeit flirten - obwohl die beiden nach wie vor eine überaus glückliche Ehe führen sollen. An Königin Letizia scheint Charles jedoch einen Narren gefressen zu haben. Als die spanische Königin am Dienstag auf Auckland Castle in der Grafschaft County Durham eintraf, wurde sie von dem Thronfolger jedenfalls ungewöhnlich herzlich begrüßt.

Prinz Charles, der alte Charmeur

Zusammen mit ihrem Ehemann König Felipe, hatte Letizia am 29. März bereits dem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in London beigewohnt. Nun stattete die Königin der englischen Ortschaft Bishop Auckland einen Besuch ab - allerdings ohne ihren Mann. Der britische Prinz Charles und die spanische Königin enthüllten hier eine Gedenktafel während der Eröffnungszeremonie der Spanischen Galerie auf Auckland Castle.

Charles zeigte sich hocherfreut, Letizia wiederzusehen. Der Thronfolger busselte die 49-Jährige links und rechts ab, drückte und küsste ihre Hand. Anschließend wies Charles - ganz Gentleman, versteht sich - der Königin den Eingang zur Spanish Gallery, wo die beiden einen gemeinsamen Rundgang genossen, bevor es an die Enthüllung der Gedenktafel ging.