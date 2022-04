Kluft tiefer geworden: Darum ist Harry nicht zu Williams 40er eingeladen

Mit seinem in den USA lebenden Bruder Harry habe William zudem nur noch wenig gemeinsam, betont der Insider au├čerdem. Auch von mangelndem Vertrauen ist die Rede.

William habe das Gef├╝hl, "dass, selbst wenn Harry und Meghan sich entscheiden w├╝rden, zu Williams Feier zu kommen - und das ist ein gro├čes Wenn - ihre Anwesenheit eine ganze Reihe neuer Schwierigkeiten mit sich bringen w├╝rde, und das will niemand."

"Die traurige Wahrheit ist, dass William seinen j├╝ngeren Bruder kaum noch erkennt, geschweige denn mit ihm in Verbindung steht", so das Fazit des Insiders.

Harry schw├Ąnzte Gedenkfeier f├╝r Prinz Philip

Bereits im April war bekannt geworden, dass Harry bei der Trauerfeier f├╝r seinen Opa fehlen werde, welche fast ein Jahr nach dem Tod des Herzogs von Edinburgh in London stattfand.

"Ein Sprecher der Sussexes best├Ątigt, dass Prinz Harry am 29. M├Ąrz nicht zum Gedenkgottesdienst f├╝r das Leben von Prinz Philip nach Gro├čbritannien zur├╝ckkehren wird. Er hofft jedoch, die K├Ânigin so bald wie m├Âglich besuchen zu k├Ânnen", hatte der mit Meghan befreundete Adels-Experte Omid Scobie im Vorfeld der Gedenkfeier getwittert. Obwohl Harry nach Gro├čbritannien fernblieb, soll er laut Daily Mail im April f├╝r die Invictus Games in Niederlande reisen.

Adels-Experten bezeichneten diese Entscheidung als "respektlos". "Es scheint keinen ernsthaften Grund zu geben, warum er nicht dort sein kann. Kurz darauf geht es f├╝r ihn zu den Invictus Games nach Holland", meinte Adels-Experte Robert Jobson "Royally US"-Podcast. "All dieses Gerede dar├╝ber, dass er sich nicht sicher f├╝hlt und den Schutz, den er braucht und nicht bekommen kann ÔÇô ich denke, das ist Bl├Âdsinn."

Im J├Ąnner dieses Jahres wurde bekannt, dass Harry vor Gericht durchsetzen will, bei Besuchen in Gro├čbritannien Polizeischutz zu erhalten. Ohne Polizeischutz gehe die Familie bei Besuchen in Gro├čbritannien aber ein "zu gro├čes pers├Ânliches Risiko" ein, hatten seine Anw├Ąlte diesbez├╝glich erkl├Ąrt. Der Herzog w├╝rde Berichten zufolge mit seiner Frau Meghan und seinen beiden Kindern gerne nach Gro├čbritannien zur├╝ckkehren, f├╝hle sich aber ohne polizeilichen Schutz "nicht sicher".