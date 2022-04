Insider: Böses Gerücht um Meghans und Harrys Ehe

Trotz zahlreicher Privilegien haben es Prinz Harry und Herzogin Meghan in den USA nicht ganz so leicht. Suchen sie das Rampenlicht, wird dem Paar vorgeworfen, es würde trotz Rücktritts aus dem Königshaus seinen Herzogstitel für eigene Zwecke ausnutzen - meiden sie die Öffentlichkeit, werden sogleich nicht minder böse Spekulationen laut.

Freunde sollen an der Echtheit von Meghans und Harrys Ehe zweifeln

Seit Meghans zweiter Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter Lilibet, die vergangenen Sommer zur Welt gekommen ist, sind gemeinsame Auftritte tatsächlich eine Seltenheit geworden. Zuletzt ließen sich die beiden im Februar "NAACP Image Awards" als Paar blicken.

Vor allem Meghan absolviert seit Längerem kaum öffentliche Termine - was daran liegen könnte, dass sie sich auf ihre zwei kleinen Kinder konzentriert. Die ehemalige Schauspielerin hatte nach der Geburt ihrer Tochter und einer längeren Babypause im September 2021 ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Auszeit absolviert, als sie sich zusammen mit Prinz Harry in New York blicken ließ. Kurz darauf traten die Sussexes als Paar bei der "Salute to Freedom"-Gala auf - seitdem ist es aber auffällig ruhig geworden um die Herzogin.

Dass Prinz Harry dem Super Bowl ohne Herzogin Meghan beiwohnte und alleine ein Rodeo-Event besuchte, verwunderte - vor allem, weil Meghan doch als eingefleischte Tierschützerin gilt. Generell heißt es schon länger über den Herzog von Sussex, er würde viel Zeit ohne seine Frau verbringen und zahlreichen Freizeitaktivitäten im Alleingang frönen. So berichtete New Idea bereits vor einiger Zeit, dass Harry regelmäßig "einsam" in Montecito, Kalifornien, gesichtet wird. "Meghan wird überhaupt selten gesehen und kaum jemals mit ihrem Ehemann, wenn sie sich zum Einkaufen aufmacht", so ein Insider.