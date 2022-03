Prinz Harrys geheimes Leben ohne Herzogin Meghan

Gemeinsame Auftritte hat das Herzogpaar von Sussex - abgesehen vom famosen Oprah-Interview - seit seinem Umzug nach Amerika zudem kaum absolviert. Bei offiziellen Terminen wurde Harry zuletzt nur selten von seiner Frau begleitet.

"Harry und Meghan scheinen manchmal getrennte Leben zu f├╝hren"

W├Ąhrend anzunehmen ist, dass sich Herzogin Meghan derzeit voll und ganz auf S├Âhnchen Archie und ihre Baby-Tochter konzentriert, werden Ger├╝chte laut, dass sich Prinz Harry immer ├Âfter Pausen vom Familienalltag g├Ânne.

New Idea will in Erfahrung gebracht haben, dass Harry regelm├Ą├čig "einsam" in Montecito, Kalifornien, gesichtet wird. "Oft sieht man ihn drau├čen auf seinem Fahrrad oder alleine mit dem Hund spazieren gehen", hei├čt es ├╝ber Harry. Inspiriert von einem seiner Haushaltsmitarbeiter, der Marathons l├Ąuft, soll Harry zudem stundenlang in den Bergen von Santa Ynez hinter seinem Luxushaus wandern.