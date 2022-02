Große Ehre: Meghan und Harry begeistern mit ihrem öffentlichen Comeback

Die Bilanz der Fans und Zuseher fiel überraschend gut aus. Besonders auf Twitter gingen die Beiträge über ihren glamourösen und professionellen Hollywood-Auftritt ins Endlose. Hier war, obwohl die zweifachen Eltern seit ihrem Ausstieg aus der Königsfamilie nicht immer zu den beliebtesten Mitgliedern der Royals zählten, während und auch nach der Sendung kaum ein negativer Eintrag zu finden war.

Ihr Styling wurde auf Social Media ebenfalls sehr positiv hervorgehoben. Die Sussexes entschieden sich bei ihrer Kleiderwahl für "People of Color"-Designer. Herzogin Meghan trug ein in mehreren Blautönen gehaltenes Kleid mit Beinschlitz des Designers Christopher John Roger und dazu silberne Sandalen von Aquazzura. Prinz Harry zeigte sich in einem edlen Smoking von Ozwald Boateng.

Sussexes kamen in Begleitung von Meghans Mutter

Während ihrer Dankesrede wirkten Prinz Harry und Herzogin Meghan besonders selbstbewusst und ließen die Zuseher auch in Form von liebevollen Worten wissen, wie stark ihre Liebe füreinander ist. Ein Karriere-Aufschwung in den USA ließ trotz Meghans Versuchen, mit Auftritten wie jenem in der Ellen DeGeneres-Show im November ihre Beliebtheit zu steigern, auf sich warten. Deshalb dürfte die Ehrung für die ehemalige Schauspielerin am gestrigen Abend nochmals einwenig mehr besonders gewesen sein, weshalb sie auch ihre Mutter Doria Ragland mit zur Veranstaltung brachte, um den Moment auch mit ihr zu teilen.