Untergetaucht: Böses Gerücht um Herzogin Meghan

Wo steckt bloß Herzogin Meghan? Die ehemalige Schauspielerin hatte nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet vergangenen Sommer und einer längeren Babypause im September 2021 ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Auszeit absolviert, als sie sich zusammen mit Prinz Harry in New York blicken ließ. Kurz darauf traten die Sussexes als Paar bei der "Salute to Freedom"-Gala auf - seitdem ist es aber erneut auffällig ruhig geworden um die ehemalige Schauspielerin.

Herzogin Meghan spielt U-Boot

Kurz vor Weihnachten wurde Herzogin Megan noch beim Weihnachtsshopping von Augenzeugen in Montecito gesichtet, wo sie zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt. Offizielle Auftritte hat Meghan in den vergangenen Monaten aber keine absolviert. Seit ihrem Gala-Besuch im November seien über 100 Tage vergangen, rechnet das Boulevard-Blatt New Idea aus und bezeichnet Meghan aufgrund der Seltenheit ihrer Auftritte gar als "die unsichtbare Herzogin."