Meghan und Harry: Unterschiedliche Zukunftspläne?

"Natürlich will er gern [nach Großbritannien] kommen, um seine Familie und Freunde zu besuchen und die Organisationen zu unterstützen, die ihm am Herzen liegen", sagte Prinz Harrys Anwältin bei einer Anhörung vergangene Woche vor Gericht in London. "Außerdem: Das hier ist sein Zuhause und wird es immer bleiben."

Mit diesen Worten erklärte die Anwältin Harrys Bemühungen, Polizeischutz sich und seine Familie bei künftigen Besuchen in seiner Heimat, zu erwirken. Das britische Innenministerium hatte zuvor seinen Vorschlag abgelehnt, in solchen Fällen selbst für Polizeischutz bezahlen zu wollen. Derzeit sei es für Prinz Harry und seine Familie nicht möglich, seine Heimat zu besuchen, da dies zu gefährlich sei, sagte seine Anwältin am Freitag bei der Anhörung. Harry ficht die Absage gerichtlich an.

Prinz Harry behält sein Haus in England

Generell scheint es so, als würde sich der Herzog von Sussex, der seit 2020 zusammen mit Frau und Kindern in den USA lebt, eine Rückkehr nach England offen halten wollen. Wie unter anderem The Telegraph berichtet, sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Vertrag für ihr britisches Zuhause zudem verlängert haben. Der Vertrag für ihr Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor wäre eigentlich am 31. März ausgelaufen. Dass Prinz Harry diesen nun verlängert, ermögliche es ihm auch weiterhin, Queen Elizabeth II. im Fall der Fälle als Staatsrat zu vertreten - obwohl er dauerhaft in Kalifornien wohnt. Eine Adresse in Großbritannien ist Voraussetzung für diese Rolle, auch wenn sich der Staatsrat im Ausland aufhalten darf, so The Telegraph. Harry bleibe demnach "Counsellor of State" und habe vor, seinen Wohnsitz in England zu behalten.