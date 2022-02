Prinz William und Herzogin Kate: Zunehmender Konflikt wegen ihrer Kinder

Sie bemühen sich, ihren beiden Söhnen und ihrer Tochter eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen - ihr eigenes Leben ist jedoch alles andere als durchschnittlich. Nun heißt es, ihre Erziehungsideale würden Prinz William und seine Ehefrau, Herzogin Kate, zunehmend mit einem großen inneren Konflikt konfrontieren. Das behauptet Royal-Expertin Jennie Bond. Sowohl William als auch seine Ehefrau seien beide "zupackende Eltern und sie wollen für ihre Kinder da sein", so die Adels-Kennerin gegenüber dem Magazin OK!. Ihre dichten Terminkalender würden es den Cambridges jedoch zuweilen unmöglich machen, in dem Ausmaß für ihre gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis da zu sein, wie es ihnen eigentlich lieb wäre.

William und Kate stehen als Eltern vor einer Herausforderung

Das Königshaus wurde zuletzt durch eine Reihe an schwierigen Situationen durchgerüttelt: Sei es Prinz Harrys und Herzogin Meghans Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals, ihr brisantes Oprah-Interview, in dem die Sussexes dem Palast unter andrem rassistische Untertöne vorwarfen, der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew oder der Tod von Prinz Philip sowie die gesundheitlichen Probleme, mit denen sich Queen Elizabeth II. zuletzt konfrontiert sah - all das führte dazu, dass William und Kate mehr denn je als verlässliche Aushängeschilder der "Firma" fungieren. Der Terminkalender der dreifachen Eltern wird dadurch immer voller. So ist William kürzlich zur Expo 2020 nach Dubai gejettet. Seine Frau bereitet sich aktuell auf eine zweitägige Dänemark-Reise vor, welche sie ebenfalls im Alleingang absolvieren wird. Auch sonst übernimmt die ehemalige Bürgerliche nach und nach immer mehr royale Pflichten.