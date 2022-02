Herzogin Kates jüngster Streich stößt Meghan-Fans bitter auf

Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry hatte es die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle eigenen Angaben zufolge nicht leicht. Das Palastleben, abgeschnitten von der Außenwelt zu sein und die strengen Regeln am britischen Königshof waren für die US-Amerikanerin eine Herausforderung. Zudem hatte Meghan unter ständigen Seitenhieben vonseiten der britischen Boulevardpresse zu leiden. Obwohl ihre Zeit als Mitglied der Königsfamilie ein eher kurzes Gastspiel war, die Sussexes Anfang 2020 ihren Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals verkündeten und seitdem in Amerika leben, haben sie es auch in Großbritannien geschafft, sich eine treue Fan-Base zu erarbeiten.

Ahmt Herzogin Kate ihre Schwägerin Meghan nach?

Vor wenigen Tagen kündete die Herzogin von Cambridge ein neues Projekt an. In einem legeren Pulli und Jeans präsentierte sich Catherine auf Twitter und gab bekannt, schon bald Geschichten für Kinder vorzulesen. Anlässlich der Woche der mentalen Gesundheit von Kindern (7.-13. Februar 2022) wird Kate aus dem Kinderbuch "Die kleine Eule" von Jill Tomlinson vorlesen, welches von einer kleinen Eule handelt, die ihre Angst vor der Dunkelheit bekämpft. Die Sendung wird am Sonntag auf dem BBC-Kindersender "CBeebies" ausgestrahlt, verkündete der Kensington Palast auf Twitter.

Während sich so manch Fan auf Kates Auftritt freut, zeigen sich Meghans Anhänger wenige begeistert von dem neuen Projekt der Herzogin von Sussex. "Meghan liest Kindern vor, also wird sie von Kate kopiert, die jetzt das selbe macht", lästert ein User. Viele halten Kates Idee für einen billigen Abklatsch ihrer Schwägerin. "Meghans Kopie. Nur talentlos", schreibt eine Userin.