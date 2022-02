Prinz Charles: Gemeiner Spitzname für Herzogin Meghan

Der "Prince of Wales" soll die ehemalige Schauspielerin wohl angeblich "Tungsten" nennen - eine andere Bezeichnung für das Metall Wolfram. Dieses hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und soll kaum zu verbiegen sein. Außerdem ist das Metall auch sehr schwer in der Handhabung, so wie etwa Gold. Wolfram ist ein weißglänzendes Schwermetall hoher Dichte, das bereits bei sehr geringen Verunreinigungen spröde wird.

Ob Herzogin Meghan das wohl als Kompliment sieht oder es als Seitenhieb für ihre Position als angebliche Rebellin gegen das Königshaus versteht, ist unklar. Auch andere Royals haben ihre Spitznamen in der britischen Königsfamilie.

Diese Spitznamen geben sich die Royals untereinander