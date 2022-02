Einsam? Meghan und Harry biedern sich bei Hollywoodstars an

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben der Herzog und die Herzogin von Sussex seit ihrem Umzug in die USA nur wenige öffentliche Auftritte absolviert. Während des Lockdowns lebten sie komplett zurückgezogen in ihrem Anwesen in Montecito. Auch sonst verbrachten die beiden seit ihrem Umzug den Großteil ihrer Zeit daheim. Mit dem Einsiedler-Dasein des Ehepaares muss aber in Zukunft Schluss sein, stellt ein Adels-Experte fest - andernfalls könnte es den Sussexes drohen, den Anschluss zu verpassen.

Sussexes kommen schön langsam aus ihrem Schneckenhaus raus

"Ich kann verstehen, dass sie sich während der Pandemie wie viele Menschen eingesperrt haben, um ihre Kinder zu schützen, aber ich denke, jetzt wo wir schön langsam aus der Krise herauskommen, werden wir wohl mehr von ihnen in der Gemeinde zu sehen bekommen", stellt Adels-Kenner Richard Mineards, der in der Nachbarschaft der Sussexes lebt, gegenüber The Evening Standard fest.

In Montecitos Öffentlichkeit hätte sich das Paar bisher nur sehr selten blicken lassen. "Harry war auf seinem Fahrrad unterwegs und mit seinem adoptierten Labrador am Miramar Beach spazieren, und sie [Anm. Meghan] war sowohl im oberen als auch im unteren Dorf einkaufen, und sie scheinen sehr, sehr glücklich zu sein, soweit ich das sehen kann", so Mineards.