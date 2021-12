Augenzeuge über Meghans eigenartiges Verhalten beim Weihnachts-Shopping

Herzogin Kate erledigt ihre Einkäufe bekanntlich vorzugsweise selbst - auch wenn sich dies aufgrund ihrer Bekanntheit nicht ganz so einfach gestaltet. Dass es als Ehefrau eines Prinzen schwer ist, inkognito shoppen zu gehen, musste nun auch Herzogin Meghan am eigenen Leib erfahren, als sie Weihnachtsgeschenke für ihre Familie in Montecito, Kalifornien, einkaufen ging. Dick eingepackt, in einen Mantel und mit einer Haube, Mund-Nasenschutz und einer dunklen Sonnenbrille ausgestattet, machte sich die Herzogin von Sussex bei strahlendem Wetter auf, um unbemerkt einkaufen zu gehen. Paparazzi erkannten sie trotz ihrer umständlichen Montur und klebten sich dicht an ihre Fersen.

Augenzeuge über Meghans hektischen Weihnachtseinkauf

Gegenüber Oprah hatte sich Meghan ja darüber beschwert, während ihrer Zeit als Mitglied der britischen Königsfamilie im Palast von der Außenwelt abgeschottet gewesen sein. Auch in ihrer neuen Heimat Kalifornien lässt sich Meghan kaum in der Öffentlichkeit blicken - zu groß ist das Medieninteresse, das die Sussexes daran hindert, sich ungestört im öffentlichen Raum zu bewegen.

Nun hat die zweifache Mutter aber eine Ausnahme von ihrem Eremitendasein gemacht. Wie die Daily Mail berichtet, soll Meghan am Mittwoch eine Reihe von Geschäften in ihrer Nachbarschaft besucht haben. Unter anderem sah sich die ehemaligen Schauspielerin im Edel-Laden"Pierre LaFond & Co" und in einem Kindergeschäft nach passenden Geschenken um - und wurde offenbar fündig.