Böse Überraschung für Herzogin Meghan

Seit ihrem Umzug in die USA versuchen Prinz Harry und Herzogin Meghan, auf eigenen Beinen zu stehen. Das Paar, das zusammen mit seinen beiden Kindern in Kalifornien wohnt, arbeitet geflissen daran, in Meghans Heimat beruflich Fuß zu fassen und sich auch ohne den Rückhalt der britischen Königsfamilie als Wohltäter einen Namen zu machen.

Meghan verliert in den USA an Beliebtheit

Mittlerweile sehen sich die Sussexes aber mit einem bösen Erwachen konfrontiert: An ihre frühere Beliebtheit konnten Meghan und Harry jüngsten Umfragen zufolge in Amerika nicht anknüpfen. Vor allem die Herzogin von Sussex soll im Beliebtheitsranking schlecht abschneiden. Laut dem Umfrage-Portal YouGov sollen lediglich 57 Prozent aller Amerikaner ein positives Bild von der ehemaligen Schauspielerin haben. Bei Harry sind es immerhin 62 Prozent. Bitter: Befragungen zufolge wurden die Sussexes von Prinz William und Herzogin Kate überholt, deren Beliebtheit in den USA zuletzt von 63 auf 66 gestiegen ist.