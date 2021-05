Kehrtwende nach Negativ-Schlagzeilen: Gelingt William und Kate der Imagewechsel?

William und Kate gelten - im Vergleich zu Meghan und Harry - eigentlich als konservativ. Sie halten sich an das strenge royale Protokoll. Fettnäpfchen können sich die Cambridges keine erlauben. "William und Kate werden bald schon König und Königin sein. Und man kann jetzt schon beobachten, wie sie immer traditioneller werden", erläuterte Historikerin Dr. Anna Whitelock von der University of London 2019 in der ZDFzeit-Doku "Camilla, Kate und Meghan".

Vor allem Kate würde sich größte Mühe geben, ihrer Positon zu entsprechen: "Kate füllt ihre Rolle als royale Ehefrau und Mutter der Thronerben völlig aus und ist sehr vorsichtig, für welche Zwecke sie sich einsetzt."

Dennoch macht es den Eindruck, als würden William und Kate nach den Negativ-Schlagzeilen in den vergangenen Wochen nun um ein moderneres Image bemüht sein. Auf Instagram geben sie immer öfter private Einblicke in ihr Familienleben.

Neuer, persönlicherer Instagram-Account

Ihren Social-Media-Auftritt haben die Cambridges gänzlich überarbeitet. Ihren Benutzernamen haben sie von "Kensington Royal" auf "Herzog und Herzogin von Cambridge" geändert. Das sei "informeller", so die Daily Mail. Auch ihr Profilbild haben William und Kate getauscht.

Sie entschieden sich für einen privaten Schnappschuss, der letztes Jahr bei einem Besuch in Irland aufgenommen wurde.