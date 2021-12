Donald Trump attackiert Herzogin Meghan: "Sie benutzt Harry"

In Bezug auf die Herzogin von Sussex fügte Trump außerdem hinzu: "Ich denke, sie war der Königin gegenüber sehr respektlos, die so eine großartige Frau, eine so großartige Person, eine historische Person ist." Generell würde sich Meghan gegenüber der königlichen Familie und vor allem der Königin gegenüber sehr respektlos verhalten. Worauf seine Vorwürfe fußen, begründete der ehemalige US-Präsident nicht.

Dafür hat Trump eine klare Meinung über Meghans politische Ambitionen. "Sie versucht, Dinge zu tun, die ich für sehr unangemessen halte", sagte er über die Herzogin, während er der Queen seinen tiefsten Respekt bekundete. Er sei zu Respekt vor der königlichen Familie erzogen worden, weil seine Mutter aus Schottland stammte.