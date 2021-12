PR-Expertin: "Das könnte Herzogin Meghans Karriere-Ende sein"

Der Auftritt in der Ellen DeGeneres-Show von Herzogin Meghan wurde vom Publikum sehr ambivalent aufgenommen. Die Herzogin von Sussex nahm in der Sendung der beliebten US-Talkmasterin Platz, um aus ihrem privaten Nähkästchen zu plaudern. Zudem stellte sich die ehemalige Schauspielerin für einen Streich mit versteckter Kamera zur Verfügung. Dabei sollte Meghan mit einem getarnten Kamerateam einen Straßenmarkt besuchen und mit der Aktion die dort ausstellenden Verkäufer aufs Korn nehmen. DeGeneres sagte der Herzogin von Sussex über ein Mikrofon Dinge ins Ohr, welche die Ex-Schauspielerin anschließend auszuführen hatte - und so nuckelte Harrys Frau unter anderem an einer Flasche, trug Katzenohren, sang den Verkäufern Kinderlieder und ging in aller Öffentlichkeit in die Hocke.

"Das könnte der finale Nagel an ihrem Karriere-Sarg sein"

Der Auftritt sorgte für gemischte Reaktionen. Während die einen Meghans Art erfrischen fanden, warfen zahlreiche Internet-User der zweifachen Mutter vor, sie würde mit ihrem Gehabe die Königsfamilie blamieren. Meghans Vater Thomas Markle, zu dem die ehemalige "Suits"-Darstellerin bekanntlich ein zerrüttetes Verhältnis hat, forderte nach dem Auftritt seiner Tochter in der Talkshow sogar, dass man Meghan den Titel aberkennen sollte. Ihren Besuch bei Moderatorin Ellen Degeneres habe er als "peinlich" empfunden. "Sie beleidigte die Queen, die königliche Familie und das britische Volk", schimpfte Meghans Vater.