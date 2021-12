Zerbrechlicher Thronfolger: Prinz William spricht über tiefe seelische Krise

Während sein Bruder Prinz Harry nach seinem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in sein Seelenleben und gegeben und Vorwürfe gegen das britische Königshaus geäußert hat, bleibt Prinz William seiner Rolle als Thronfolger weiterhin treu. Im Apple-Podcast "Time to Walk" gibt sich der 39-Jährige nun aber ungewöhnlich offen, während er Erinnerungen aus seiner Kindheit an seinen Vater Charles und seine Mutter Diana teilt - und über ein für ihn höchst traumatisches Erlebnis spricht.

Britische Medien würde der Podcast einen "seltenen Einblick in Williams wahren Charakter" geben. Der Duke of Cambridge würde in seinem jüngsten Interview zeigen, dass er jemand ist, "der den entscheidenden Unterschied zwischen oberflächlichen Gefühlen und sinnvollem Handeln versteht", schreibt etwa die britische Kolumnistin in einem Artikel für die Daily Mail.

Erinnerung an Ausflüge mit Vater Charles

Tatsächlich gibt sich William im Apple-Podcast sensibel kaum jemals zuvor. So erzählt der dreifache Vater in der 38-minütigen Sendung, die am Montag ausgestrahlt werden soll, unter anderem, dass er als Kind Hubschrauber-Ausflüge mit seinem Vater unternommen habe.

"Als kleiner Junge habe ich ein paar Ausflüge gemacht, die ich mit meinem Vater in einem Wessex, einem sehr, sehr alten Hubschrauber, der nicht mehr fliegt, machen durfte", erinnert sich William. Das habe ihn "sehr glücklich" gemacht. "Und ich musste vorne sitzen. Und ich wusste damals nicht, welchen Eindruck es auf mich machen würde, aber ich habe es absolut geliebt."