Prinz William teilt rührende Erinnerung an besondere Angewohnheit seiner Mutter Diana

In einem ungewöhnlich emotionalen Interview mit der Times hat sich Prinz William über seine verstorbene Mutter Diana und deren Liebe zu Sängerin Tina Turner geäußert. Lady Diana habe die größten Hits der Musik-Ikone oft während der gemeinsamen Autofahrt zur Schule gesungen, als er und sein Bruder Harry noch Brüder waren, erinnerte sich der Thronfolger.

Williams Lieblingssong, der ihn an seine Mutter Diana erinnert

"Einer der Songs, an den ich mich massiv erinnere und der mir die ganze Zeit über geblieben ist und den ich bis heute insgeheim sehr genieße, ist Tina Turners 'The Best'", erzählte der Herzog von Cambridge, den Tränen nahe, während er auf dem Gelände von Sandringham, dem Anwesen der Queen in Norfolk, spazierte. "Weil es sich wie ein echter Familienmoment anfühlte, auf dem Rücksitz zu sitzen und zu singen."