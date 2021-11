Lady Diana: Überraschendes Detail über ihre Ehe mit Charles

Wollte sich Lady Diana gar nicht scheiden lassen? Eine Adelsexpertin äußert die Vermutung, dass die Princess of Wales entgegen gängiger Annahmen ihre Ehe mit Prinz Charles durchaus retten wollte, nachdem sich das Paar Anfang der 1990er-Jahre getrennt hatte.

Wollte Dina ihre Ehe mit Prinz Charles noch retten?

1981 hatte Thronfolger Charles Diana Spencer in der Londoner St. Paul's Cathedral zu seiner Frau genommen. Lady Di gebar dem ältesten Sohn von Königin Elizabeth II. zwei Kinder, ehe ihre Beziehung mit Charles ein dramatisches Ende nahm. Im Juni 1992 waren erste Auszüge aus Andrew Mortons Buch "Diana: Her True Story" veröffentlicht worden. Darin wurden Details über Dianas unglückliche Ehe und Charles Affäre mit seiner Jugendliebe Camilla Parker Bowles publik. Am 9. Dezember des Jahres 1992, das die Queen als "annus horribilis" ("schreckliches Jahr) bezeichnen sollte, verkündete der Palast schließlich die Trennung des Paares.