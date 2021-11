Lady Dianas geheime Verbinung zu Jeffrey Epstein enthüllt

Dianas Brautjungfer war auf Epsteins Privatinsel zu Gast

Die Daily Mail hatte bereits im vergangenen Jahr über mögliche Treffen zwischen Epstein und Lady Diana spekuliert. Berichtet wurde außerdem, dass Clementine Hambro, die 1981 Brautjungfer bei Dianas und Charles Hochzeit war, einst eine Verbindung zu Epstein pflegte. Zwei Mal war "Clemmi" Hambro Gast auf der Privatinsel des verurteilten Sexualstraftäters.

Die heute 45-Jährige, ihres Zeichens Urenkelin des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill, gab zu, Epsteins Privatinsel, wo dieser jahrelang minderjährige Mädchen missbraucht haben soll, besucht zu haben. Sie sei auch zwei Mal auf Flügen in dessen Privatjet mit an Bord gewesen. Im Zuge der Ermittlungen um Epsteins mutmaßliche Komplizin Ghislaine Maxwell wurden Passagierlisten veröffentlicht, zu denen Hambro Stellung bezog. 1999 war sie im Alter von 23 Jahren mit Epsteins Gulfstream-Jet mitgeflogen, um diesen auf dessen Ranch in New Mexico auf Little St. James zu besuchen. Auch Epsteins Vertraute und mutmaßliche Komplizin Maxwell soll auf den Flügen mit dabei gewesen sein.