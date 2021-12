Herzogin Kate nach Streit mit Meghan "in Tränen aufgelöst"

Nur wenige Tage später, am 19. Mai 2018, traute sich Meghan Markle mit Prinz Harry. Die Herzogin von Sussex behauptete in ihrem und Harrys brisantem Oprah-Interview, dass sie diejenige war, die aufgrund des Streits geweint habe. Kate habe ihr dann aber Blumen und eine Entschuldigungsnotiz zukommen lassen, so Meghan.

Der Palast hat sich zu den Spekulationen bisher nicht geäußert.