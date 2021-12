Prinz William und Herzogin Kate haben im April ihren zehnten Hochzeitstag gefeiert. Über die Anfänge der Liebesgeschichte des Herzogpaares werden aber immer wieder bisher unbekannte Details bekannt. Nun macht ein alter Telegraph-Artikel über die Zeit der Verlobung der Cambridges im Internet die Runde, in dem erklärt wird, warum Kate und William einen Herzogstitel tragen - und warum Kate keine Prinzessin geworden ist.

William wollte Kate Middleton zu einer Prinzessin machen

Demnach wollte Prinz William eigentlich, dass der Kate verliehene Titel mit seinem übereinstimme. "Er möchte, dass aus Kate Prinzessin Catherine wird", wurde ein königlicher Höfling damals von der britischen Zeitung zitiert.

Die Königin kam dem Wunsch ihres Enkels am Ende aber nicht nach. Anlässlich seiner Hochzeit mit Catherine wurden dem ältesten Sohn von Prinz Charles und Diana die Titel Duke of Cambridge, Earl of Strathearn und Baron Carrickfergus verliehen.

Wäre William nicht zum Herzog ernannt worden, hätte seine Frau laut königlichem Protokoll den Titel "Prinzessin William" annehmen müssen, da sie nicht als Prinzessin geboren wurde. "Kate ist eine Bürgerliche und kann nicht als 'Prinzessin Catherine' bekannt sein", stellte Rose klar.