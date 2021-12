(Fast) nicht altbacken: Herzogin Kate im Retro-Look

In einem für sie ungewöhnlichen Look im Retro-Stil hat Catherine, die Herzogin von Cambridge, am Donnerstagnachmittag die "Faberge in London: Romance to Revolution"-Ausstellung im Victoria and Albert Museum besucht. Für Kate, die Kunstgeschichte studiert hat und die als Schirmherrin des Londoner Victoria and Albert Museums fungiert, dürfte der Termin wohl besonders interessant gewesen sein.

Herzogin Kate im Retro-Look

Die Herzogin schien die ausgestellten Faberge-Eier jedenfalls sehr sorgfältig zu inspizieren. Die 39-jährige Dreifachmama präsentierte sich bei ihrem Museumsbesuch in einer Retro-Bluse von Ralph Lauren mit Paisleymuster. Eine schwarze Buntfaltenhose und ein Ledergürtel in Schlangenoptik komplettierten den Look im 70-er-Jahre-Stil.