Wow-Auftritt: Herzogin Kate plötzlich um Jahre verjüngt

Es war ein regelrecht königlicher Auftritt, den Herzogin Kate am Freitagabend in der Royal Albert Hall in London hingelegt hat. In einem bodenlange, smaragdfarbenen Kleid beehrte Catherine zusammen mit Ehemann William die Royal Variety Performance. Und Style-Experten kamen aus dem Staunen kaum heraus, wie frisch die Herzogin von Cambridge bei ihrem Glamour-Auftritt wirkte.

Style-Experten bewundern Kates Wow-Auftritt

Die Daily Mail führt die juvenile Ausstrahlung der dreifachen Mama unter anderem aus ihr Styling zurück: Die Herzogin präsentierte sich bei dem exklusiven Anlass mit einer neuen, lockigen Frisur. "Kate ist umwerfend. Sie sieht aus wie eine echte englische Rose mit ihrer natürlichen Schönheit, die durchscheint", stellte Visagistin Laura Kay bewundernd fest.

Ein natürliches, "pfirsichfrisches" Make-up und ein Creme-Rouge haben Catherines natürliche Schönheit betont. Durch das stilvolle Make-up habe Kates Teint zudem "gesünder denn je" gewirkt, so die Visagistin.