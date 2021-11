In letzter Zeit sah sich das britische Königshaus mit so manch traurigem Ereignis konforntiert. Nach dem Tod von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, und den gesundheitlichen Problemen, mit denen sich die Königin zuletzt konfrontiert sah, ereilt die Royal-Family nun ein weiterer Schickssalsschlag. Wie die Daily Mail berichtet, soll der Schwiegervater von Prinzessin Eugenie vor wenigen Tagen an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben sein.

Prinzessin Eugenies Mann trauert um seinen Vater

George Brooksbank, der Vater von Eugenies Ehemann Jack Brooksbank, soll nur wenige Taufe vor der Taufe des gemeinsamen Sohnes des Paares verstorben sein, berichtet das britische Blatt. Am Sonntag wurde August Philip Hawke, der im Februar das Licht der Welt erblickt hat, gemeinsam mit dem jüngsten Sohn von Zara Tindall getauft. An der Familienfeier, die in der All Saints Chapel in Windsor stattgefunden hat, nahm unter anderem auch die Queen teil. Obwohl einige britische Medien zufor berichtet hatten, dass George Brooksbank zusammen mit Jacks Mutter Nicola dem Event ebenfalls beigewohnt haben sollen, enthüllt die Daily Mail nun die traurige Nachricht um den Tod von Eugenies Schwiegervater.