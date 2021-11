Erstmals in Geschichte: Zwei Mini-Royals auf einmal getauft

Das britische Königshaus hatte endlich mal wieder einen Grund zum Feiern: Am Sonntag wurden die Söhne von Zara Tindall und Prinzessin Eugenie getauft. Ehrengast bei der Familienfeier war Königin Elisabeth, die sich trotz der gesundheitlichen Probleme, die sie in den vergangenen Wochen zu einer beruflichen Auszeit gezwungen hatten, die Taufe ihrer beiden Urenkel nicht entgehen ließ.

Prinzessin Eugenie hatte am 9. Februar 2021 ihren Sohn August Philip Hawke zur Welt gebracht, der direkt hinter seiner Mama den Platz 12 der britischen Thronfolge einnimmt. Zara Tindall, wie Eugenie ebenfalls Enkelin der britischen Monarchin, ist im März mit der Geburt ihres Sohnes Lucas Philip Tindall zum dritten Mal Mama geworden. Britischen Medien zufolge wurden die zwei royalen Sprösslinge am Sonntag getauft.

Die Zeremonie fand in der Royal Chapel of All Saints in Windsor statt. Royalen-Experten zufolge war es das erste Mal in der Geschichte, dass zwei Mitglieder des Königshauses auf einmal getauft worden sind. Ebenfalls eine Besonderheit: Das Weihwasser, welches Thronfolger Prinz Charles von einem Besuch in Jordanien mitgebracht.