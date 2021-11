Meghans verzweifelter Versuch, die Kontrolle über ihr Aussehen zu behalten

Viel wurde der Herzogin von Sussex ja nachgesagt, als sie noch offizielles, ranghohes Mitglied der britischen Königsfamilie war. Sie sei ein Kontrollfreak, der seine Mitarbeiter zur Verzweiflung treibe, lautete etwa eine Behauptung, die über Harrys Ehefrau von der britischen Boulevardpresse verbreitet wurde. Sie selbst scheint, ganz im Gegenteil, Schwierigkeiten mit dem strengen Protokoll am Königshof gehabt zu haben. Wie jetzt eine vor Gericht veröffentlichte Email der Herzogin enthüllt, soll sich Meghan verzweifelt dafür eingesetzt haben, wenigstens über ihr Äußeres die Kontrolle zu behalten.

Meghan: Darum wollte sie keinen Stylisten

Im Rahmen des Rechtsstreits der Herzogin von Sussex gegen Associated Newspapers Limited, den Herausgeber von MailOnline und The Mail on Sunday, wurde nun ein Email veröffentlicht, das Harrys Ehefrau 2018 an ihren damaligen Kommunikationsassistenten Jason Knauf geschrieben haben soll. Darin schreibt die ehemalige Schauspielerin: "Wie Sie wissen, frustriert es mich ungemein, dass mir nachgesagt wird, ich arbeite mit einem Stylisten zusammen. Mein persönliches Styling ist immerhin das Einzige, über das ich noch Kontrolle habe."