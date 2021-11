Charlène wieder aus Monaco geflohen: Albert über schwierige Situation für Familie

Albert: Zwillinge haben unter Abwesenheit ihrer Mutter gelitten

Charlène hatte zuvor fast zehn Monate in Südafrika verbracht. Ihr Mann und die Zwillinge hatten sie in ihrer Heimat nur zwei Mal besucht. Albert fügte in seinem Interview bedauernd hinzu, dass die gemeinsamen Kinder, Jacques und Gabriella, "unter der Abwesenheit ihrer Mutter gelitten" hätten. Er habe aber sein Bestes versucht, um den Trennungsschmerz seiner Kinder in seiner Rolle als Vater aktiv auszugleichen.

"Für mich ist es ganz einfach – meine Priorität ist meine Familie", entgegnete Albert auf die Frage, wie er es schafft, seine Funktion als Staatsoberhaupt und Papa zu vereinbaren. "Dies ist eine äußerst wichtige Zeit im Leben der Kinder. Die Art und Weise, wie sie aufwachsen, hilft ihnen, die Welt zu sehen", fuhr Albert fort. "Und wenn eines der Elternteile aus medizinischen Gründen abwesend ist, muss der andere Elternteil da sein."