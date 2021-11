Charlène: Palast verkündet nach Monaco-Rückkehr abermals schlechte Nachricht

"Sie ist in guter Form und viel besserer Laune. Sie wird noch vor dem Nationalfeiertag, dem 19. November 2021, hier sein", hatte Fürst Albert Ende Oktober über die langersehnte Rückkehr seiner Ehefrau Charlène gegenüber dem Magazin People erklärt und damit die Hoffnung geweckt, dass man die Landesfürstin von Monaco bei den Feierlichkeiten an seiner Seite sehen wird. Inzwischen ist Charlène nach monatelangem Südafrikaaufenthalt an den Hof zurückgekehrt. Nun heißt es jedoch, dass sie doch nicht wie angenommen am Nationalfeiertag in der Öffentlichkeit auftreten wird.

Charlène: Doch kein Auftritt am Nationalfeiertag?

Am Nationalfeiertag Monacos, der auch "La Fête du Prince" genannt wird, versammelt sich die monegassische Fürstenfamilie alljährlich für die traditionelle Militärparade im Palasthof. Anschließend findet eine feierliche Gala statt. Albert "muss von seiner Frau während dieser Festlichkeiten unterstützt werden", hatte ein Palast-Insider erst kürzlich gegenüber Paris Match betont.

In einer offiziellen Presseausschreibung hat der Palast nun aber erklärt, dass die zweifache Mutter doch nicht am monegassischen Nationalfeiertag teilnehmen werde. "Fürstin Charlène wird dieses Jahr leider nicht mit ihrer Familie an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen können. Sobald es ihr ihre Gesundheit möglich macht, wird die Fürstin mit Freude wieder Momente der Geselligkeit mit den Monegassen teilen."